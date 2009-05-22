Два макета

Понравилось с ним вести дела. Делает все как попросил, если что-то передумали, все исправляет. Так же предложил мне очень хорошее решение некоторых моментов, правда жаль не реализовали. Что говорит о том что он подходит ко всему с полной отдачей. Правда лично я срок с оплатой просрал, из-за болезни. Всегда почти на связи. Плохого сказать не могу вообще. Все. Писать закругляюсь, поздно уже. Спасибо Михаил вам и успехов в работе. Надеюсь наше маленькое недразумение не повлияет на нашу дальнейшую работу.