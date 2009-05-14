Есть форум http://motoshkola.com/community/ Нужно поправить некоторые штуки, чтоб как то выглядело нормально, потому что сейчас захожу и аж сам теряюсь в нем. Из задач: - Убрать совсем Предыдущее посещение: Сегодня, 00:10 ...