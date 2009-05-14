Верстка

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Завершен11 заявок215 просмотров

Требуется сегодня сверстать несложный резиновый макет.

Валидно

Кроссбраузерно

Срок до 7 вечера.

Нарушение сроков - отрицательный отзыв.

16 лет назад
IndexOne
Кохов 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Рад сотрудничеству. Сделано все как нужно и в срок. Все замечания оперативно исправлены - рекомендую.
Ответственный заказчик. Оплатил всё во время, рекомендую! Будем сотрудничать! Спасибо!

Заявки фрилансеров

dyposo
37 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
66 отзывов
16 лет назад

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