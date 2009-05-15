Нужно сверстать дизайн и повесить на Джумлу

$70
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок149 просмотров

+ установить нужные компоненты и немного наполнить готовый сайт.

Joomla
16 лет назад
polportal
Роман 
46 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Aneximo
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад
$100
5 дней
Отличная работа, качественная верстка и профессиональные знания CMS Joomla. Я доволен, сотрудничаем дальше.
Хороший заказчик. Очень даволен работой с Романом, надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Aneximo
125 лет
16 лет в сервисе
Был
16 лет назад
1 отзыв
16 лет назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть дизайн на Джумлу.

    $50

    Есть макет с изменённой шапкой: http://www.weblancer.net/users/Rebellion/portfolio/585503.html#item Есть сайт с уже готовым бесплатным шаблоном: http://yauza-td.ru Задача: 1. Интегрировать дизайн, не изменяя карты сайта (к расположению меню и ...

    CSSHTMLJoomla
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    16 лет назад

  • Создание простого html-макета по эскизу

    Нужно сверстать html макет (только ячеистая структура, без дизайна и проч) по эскизу. Оставляйте цену-сроки с комментариями: почему это будет сложно или наоборот - просто. Можно с техн. терминами т.к. я разбираюсь в веб-разработке.

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад

  • Верстка в шаблонизатор, много дизайнов.

    ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО!!! Обязательное требование - предоставить цену за верстку как 1 дизайна, так и более 20 (за штуку). Предложения без стоимости работ рассматриваться не будут - просто нет времени общаться по icq/почте со ...

    CSS
    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    16 лет назад

  • Заново сверстать сайт

    $20

    Нужно заного сверстать сайт Sunturkey.ru, чтоб был валиден и кросбраузерный тип верстки на ваше усмотрение(дивная или табличная), цена 20$

    HTML-верстка24 заявки
    Закрыт
    16 лет назад

  • Верстка

    Требуется сегодня сверстать несложный резиновый макет. Валидно Кроссбраузерно Срок до 7 вечера. Нарушение сроков - отрицательный отзыв.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    16 лет назад