Добрый день! Нужны тексты на тему домашнего интерьера на заданные ключевые слова. Желательно хорошее знание американского английского.
Роман Поляков polportalpolportal
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $3
Добрый день, нужно немного поправить шаблон, шапка не корректно отображается.Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $20
Добрый день! Нужно спарсить один сайт с картинками, на вордпресе.Веб-программирование1 исполнительЗакрыт8 лет назад
- $100
Нужно выполнять заявки на гогетлинксе, делать уникальные новости и размещать в них ссылки. Оплата 40 рублей за заявку.Копирайтинг5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $10
Сайт на джумле 1.5 нужно разместить небольшую пачку статей, добавить картинки и тп. Предлагайте цену за размещение одной статьи.Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $5
Некоторые страницы выпали из индекса яндекса, нужно их как то вернуть.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $10
Здравствуйте! Нужно пройтись по нужным страничкам сайта, понажимать кнопки социалок. 30-50 копеек за клик.Социальные сети (SMM и SMO)6 заявокЗакрыт9 лет назад
- $30
Добрый день! Нужно сверстать шаблон и настроить на сайте все что бы все было как на макете. (поставить нужные модули) http://clip2net.com/s/iWmRFHHTML-верстканет заявокЗакрыт9 лет назад
- $50
Здравствуйте! Работа для начинающих, можно без опыта Нужно пройтись по списку сайтов, вручную собрать базу E-mail адресов. Бюджет 200 рублей.Редактирование и Корректура3 заявкиЗакрыт9 лет назад
- $500
Нужен рерайт\ копирайт новостей и статей, разные тематики, оплата 25 рублей за 1000. Работа постоянная, большие объемы. Разные тематики. Желательно знание систем администрирования сайта, типа Джумлы. Подробнее можно обсудить в скайпе или ICQ.Копирайтинг4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Ежедневно нужны новости и статьи на сайты, строительной, авто и других тематик. Оплата 25 рублей за 1000 символов.Копирайтинг9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $70
Интернет магазину профессиональной косметики для волос требуется дизайн Магазины которые нравятся. http://estel.m-cosmetica.ru/ http://www.sakh-parts.com/ http://karamel-shop.ru/ http://www.superposuda.ru/ Должен быть белый фон, красивая тематическая шапка, блоки: Новинки, Акция, Новости, голосование, соц сети, телефоны в шапке и подвале, 6ть брендов косметики, Каталог товаров слева, сами ...Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен парсер что бы перенести группу товара с сайта на сайт. Webasyst shop scriptВеб-программирование1 исполнительЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Периодически нужно искать и добавлять на сайт интересные новости статьи и обзоры. Тематики: ландшафтный дизайн, ювелирное, авто, строительство и тп. Оплата 25 рублей за 1000 знаков без пробелов.Копирайтинг8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек который умеет пользоваться поиском в интернете, необходимо раз в неделю или чаще искать актуальные новости определенной тематики и выкладывать их на сайт, предварительно немного переделав. Работать в админке сайта научу.Наполнение сайтов40 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужно оперативно написать несколько новостей по строительной тематике. Оплата 25 рублей за 1000 без пробелов, уникальность по Адвего не ниже 95%. Исходники Ваши я лишь даю ключевое слово, которое нужно использовать во втором предложении. Требуется ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно быстро и качественно сверстать шаблон. Что бы все было как на картинке, кросбраузерно и тп. http://clip2net.com/s/2M2yc По срокам, желательно до завтрашнего вечера. Бюджет 2000. Оставляйте контакты свяжусь по асе или скайпу.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Здравствуйте! Нужны статьи по теме деревянное домостроение. Желательно быть в теме строительства. Оплата 25 рублей за 1000 символов, нужны уникальные грамотные тексты.Копирайтинг13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Здравствуйте! Нужен человек умеющий писать уникальные тематические тексты и вставлять анкоры (ссылки) , желательно с опытом работы в джумла. Оплата 30 рублей за обработанную заявку. Если заинтересовало, оставляйте асю или скайп, я свяжусь с вами.Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Нужно перевести с русского на английский пару небольших текстов.Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад