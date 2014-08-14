polportal

Роман Поляков polportal

 
44 годаРоссия/Набережные Челны
15 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$3
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей
Отзывы фрилансеров
alex_san_911
Александр 
33 годаРоссия
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Нужны тексты на английском, рерайт, перевод
Роман предельно четко ставит задачи, постоянно держит связь, мгновенная оплата. Приятно работать с таким заказчиком. Рекомендую и сам надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Александр отлично справился с задачей. Выполнил качественный рерайт статей на английском языке. Все статьи уникальны и интересны. Рекомендую.
Ответный отзыв
orchanin
Евгений 
38 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$3
10 баллов
8 лет назад
Поправить шаблон на джумле 1.5
Роман, с вами приятно работать. Четкое задание, быстрая оплата. Рекомендую.
Все отлично! Евгений быстро разобрался с проблемой на сайте.
Ответный отзыв
rezakxwave
Андрей 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
8 лет назад
Верстка шаблона под джумлу
Спасибо!
Верстка на отлично
Ответный отзыв
Zoloch
Елена 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
9 лет назад
Нужно разместить статьи
Приятный заказчик. Понятное ТЗ. Спасибо за сотрудничество.
Все отлично было выполнено, сроки соблюдены.
Ответный отзыв
bccgl
42 годаИндонезия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$5
9 баллов
9 лет назад
Загнать странички в индекс
Отличный заказчик и парень! Рекомендую. Проблем с коммуникацией нет
Михаил отлично помог! Рекомендую.
Ответный отзыв