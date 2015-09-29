Интеграция с Analytics (затраты по ROI)

Ингеграция с Google Analytics со выставлением стратегии по ROI от 150 000 руб.

Эокномия рекламного бюджета от 20% до 40%

В работу беру только при соблюдении слдеующих условий:

1. Рекламный бюджет свыше 300 т.руб. в месяц;

2. Конверсий в месяц не менее 300;

3. При недостижении пункта 2 готов взять при 30 ежедневных конверсиях.

На первый месяц в цену входит (на момент интеграции данные расходы с вас не берутся):

- CallTracking (тслеживание конверсий по звонкам);

- CRM (передаём маржу по каждому ключеому слову);

- CallBack (увеличивает конверсию сайта от 80% до 119%) - в будущем оправдывает затраты на Трекинг оптимизатор и СРМ;

- Оптимизатор стратегий по стартегии ROI.

Настройка рекламной компании Директ и Adwords от 6 900 руб.

Ведение, оптимизация и расширение контекстной рекламы min $500 в месяц

Настройка тизерной рекламы 2 500 руб.

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