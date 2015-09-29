Ингеграция с Google Analytics со выставлением стратегии по ROI от 150 000 руб.
Эокномия рекламного бюджета от 20% до 40%
В работу беру только при соблюдении слдеующих условий:
1. Рекламный бюджет свыше 300 т.руб. в месяц;
2. Конверсий в месяц не менее 300;
3. При недостижении пункта 2 готов взять при 30 ежедневных конверсиях.
На первый месяц в цену входит (на момент интеграции данные расходы с вас не берутся):
- CallTracking (тслеживание конверсий по звонкам);
- CRM (передаём маржу по каждому ключеому слову);
- CallBack (увеличивает конверсию сайта от 80% до 119%) - в будущем оправдывает затраты на Трекинг оптимизатор и СРМ;
- Оптимизатор стратегий по стартегии ROI.
Настройка рекламной компании Директ и Adwords от 6 900 руб.
Ведение, оптимизация и расширение контекстной рекламы min $500 в месяц
Настройка тизерной рекламы 2 500 руб.
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