bccgl

Михаил bccgl

 
44 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Интеграция с Analytics (затраты по ROI)

Ингеграция с Google Analytics со выставлением стратегии по ROI                          от 150 000 руб.

Эокномия рекламного бюджета от 20% до 40%

В работу беру только при соблюдении слдеующих условий:

 1. Рекламный бюджет свыше 300 т.руб. в месяц;

 2. Конверсий в месяц не менее 300;

 3. При недостижении пункта 2 готов взять при 30 ежедневных конверсиях.

На первый месяц в цену входит (на момент интеграции данные расходы с вас не берутся):

 - CallTracking (тслеживание конверсий по звонкам);

 - CRM (передаём маржу по каждому ключеому слову);

 - CallBack (увеличивает конверсию сайта от 80% до 119%) - в будущем оправдывает затраты на Трекинг оптимизатор и СРМ;

 - Оптимизатор стратегий по стартегии ROI.

Настройка рекламной компании Директ и Adwords                          от 6 900 руб.

Ведение, оптимизация и расширение контекстной рекламы            min $500 в месяц

Настройка тизерной рекламы                     2 500 руб.

Контакты:

Skype: Dance2me

E-mail: [email protected]

ICQ 33-66-20-100

Отзывы заказчиков

MaJest
39 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$80
2 балла
9 лет назад
Создание лендинга для отделочной компании (ремонт квартир)
На проект были утверждены сроки 3 дня. 13 ноября была подтверждена исполнителем безопасная сделка. Через 5 дней (18 ноября) было получено на согласование два макета. Был выбран один из них и предложены некоторые корректировки, с которыми исполнитель согласился. Прошла еще неделя (25 ноября), за которую видимых результатов представлено не было. Обращения к Михаилу ничего не дали - были неоднократные обещания выслать окончательный макет на согласование вечером - так ничего и не было выслано. Последние пять дней (с 21 ноября) исполнитель не выходит на связь, на сообщения в скайпе не отвечает. Считаю, что этого достаточно, чтобы не рекомендовать данного исполнителя к работе. Не гонитесь за низкой ценой - ничего не получите.
vuslav
53 года
16 лет в сервисе
Был
год назад
$15
9 баллов
10 лет назад
Дизайн, агрессивный дизайн
Дизайн сделан, только он мне не подошел - но это уже по моим заморочкам.
Нормальный заказ. Выполнял подобное впервые - интересно было попробовать свои силы!
Ответный отзыв
Australia_web
Александра 
38 лет
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$150
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта ресторанной тематики
Сразу видно, человек специалист своего дела! Очень качественно настроил рекламу, помог даже с выбором георекламы. Продвижением очень довольны,- сотрудничаем с ним дальше.
Хороший заказчик! Добротные и понятные задания. Всё в срок и по делу.
Ответный отзыв
evdvoretskiy
Дворецкий 
33 года
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
32 отзыва
$1
10 баллов
10 лет назад
Настройка e-commerce в google analytics
Михаил справился с задачей быстро и оперативно, отвечал на все интересующие вопросы, написал подробную инструкцию для программистов. В свою очередь рекомендую как исполнителя и извиняюсь за задержки с оплатой!
Вопросов много, как и любого заказчика, постановка задачи простая, немногословная, чёткая - как я и люблю! По скайпу отвечает оперативно!
Ответный отзыв
romanagliullin
Роман 
37 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$200
10 баллов
10 лет назад
Продвижение сайта
Рекомендую Михаила как хорошего специалиста! Работает ответственно, на вопросы быстро и развернуто отвечает. Помимо основного задания давал общие рекомендации по продвижению товара, что говорит о профессионализме и вовлеченности.
Хороший заказчик! Задачи ставит чётко. Оплата в срок, без задержек. Всё чётко без сучка и задоринки.
Ответный отзыв
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1 отзыв
$4/час
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