Есть макет с изменённой шапкой: http://www.weblancer.net/users/Rebellion/portfolio/585503.html#item Есть сайт с уже готовым бесплатным шаблоном: http://yauza-td.ru Задача: 1. Интегрировать дизайн, не изменяя карты сайта (к расположению меню и ...
Свертстать 3 страницы
Нужно отверстать два макета не сложных, пример во вложении, писать на icq 711-037
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