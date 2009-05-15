Верстка под Datalife Engine

Просьба новичкам (тренероваться на кошках). Не в обиду, просто реально надо сделать качественно и быстро. :)

Нужно: Верстка PSD макета под Datalife engine 8.0.

Верстка на дивах, аккуратная, с комментариями, желательно seo.

Кроссбраузерность: IE6-7, FF, Opera, Safari, Chrome.

+ Чистый не нагруженный код и css.

Сроки приемлемые: 3 дня (Больше ждать не хочу, да и не нужно вовсе).

Я сам свяжусь с выбранным исполнителем и предоставлю небольшое объяснение по макету, и т.д

Жду предложений, только от специалистов в данной области. Спасибо.