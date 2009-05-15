Верстка.

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Закрыт10 заявок235 просмотров

Требуется сверстать сайт div'ами, по макету. Обязательна кросс-броузерность, чувство равновесия вес/красота.

Интересует цена, и сроки.

Розовые поля - обозначение картинок.

16 лет назад
Artik20003
Артем 
125 лет
19 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров