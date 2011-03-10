Александр - своеобразный заказчик. Сказать, что он не порядочный я не могу, так как не было факта не оплаты или ещё чего-то подобного.........собственно ничего и не было. Меня выбрали в качестве исполнителя по пректу, начали объяснять ТЗ в скайпе, потом попросили перенести разговор..........и пропали. Потом и вовсе удалили из контактов. Вот такое вот странное сотрудничество. Если Александр выйдет на связь, с удовольствием изменю свой отзыв!