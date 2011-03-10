Добрый день Необходимо разработать приложения для интернет радио Пример https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viastreaming.GorillaRadioSydney http://www.viastreaming.com/mobile Приложение должно состоять из 4 элементов(вкладок): - Радио ( логотип станции, play/stop, регулятор уровня громкости, выбор потока вещания 64 kb/s или 128 kb/s ) - Facebook ( ...
- Мобильные приложения4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день Интересует рерайтинг новостей порталов на музыкальную тематику Требования к тексту: Максимум конкретики Изменение заголовков Нацелен на долгосрочное сотрудничество Порядок работы: 1. Заходите на сайт источник 2. Присылаете мне ссылку 3. Я даю добро 4. Делаете рейратинг 5. ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Добрый день Хотим заказать продвижение в социальных сетях В мае мы открыли рыбный маркет в городе Николаев. Какие виды социальной рекламы вы порекомендуете? Интересует детальный просчет ваших услуг ЦА : Женщины 25-45 Сайта на текущий момент нет. ВНИМАНИЕ!!! Пишите детальный расчет всей ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день На сайте bluesradio.keiv.ua необходимо настроить компонент Ohanah Joomla 1.5 Компонент афиши для создания календаря мероприятий Необходимо настроить работу компонента Настроить фронт-енд часть для добавления пользователями материалов Настроить отображение компонента на сайтеСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт12 лет назад
Добрый день Необходимо доработать компонент EventList http://www.schlu.net/ С целью изменить страницу http://bluesradio.kiev.ua/categoryevents/2.html Макет во вложении Прошу указывать сроки и цены, а так же ваши предложения по поводу верстки Сама работа компонента не должна поменяться, только внешнее отображение ...Дизайн сайтов2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $50
Добрый день Необходимо разработать флеш плеер с поддержкой потокового аудио Стилизировать ее под сайт Работа включает дизайн плеера и код флеш плеера Bluesradio.kiev.ua - сайт на котором нужно установить плеерВеб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется переводчики анг. Языка для перевода музыкальных новостей о блюзе. Бюджет ограничен, приоритет цена.Переводы18 заявокЗакрыт12 лет назад
Нужен контен-редактор для наполнения афиши на сайте bluesradio.kiev.ua 1 раз в месяц музыканты постят в своих группах в вк информацию о выступлениях, нужно перенести расписание на сайт. Требование: ответсвенность и серьезный подход. Групп в вк ...Наполнение сайтов6 заявокЗакрыт12 лет назад
- $30
Добрый день Необходимо сделать верстку страницы Музыкальная тематика Верстака на div + cssHTML-верстка30 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день интрересует установка джумлы на хостин а так же настройка. Жду предложенийСистемы управления (CMS)15 заявокЗакрыт13 лет назад
Добрый день Требуется создать сайт для мебельного предприятия "STERN". Фирма занимается изготовлением корпусной мебели, шкафами купе. Сайт визитка. 5-7 страниц. Нужен талантливый человек, с умеренными ценами(за реально проделанную работу). Просьба сделать оригинальный дизайн, так как дифференцирование ...Сайты «под ключ»60 заявокЗакрыт13 лет назад
Интересует установка синхронизации между БД посредством канала Интернет. Ваши предложение, сроки и ценыБазы данных14 заявокЗакрыт14 лет назад
- $30
Есть шаблон сайта, необходимо чуть подправить флеш ролик и отверстать шаблон на HTML ВСЕ УЖЕ НАРИСОВАНО. РАБОТА НА 3 ЧАСА максимум. Сроки - 1-3 дня.HTML-верстка10 заявокЗакрыт15 лет назад
- $35
Нужно сделать шаблон для OSCOMMERCE. Есть картинка макета, но не МАКЕТ! Пожалуйста пишите ваши предложения.Дизайн сайтов9 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужен дизайн сайта на Вордпресс для блога посвященного рекламе. Возможно также создание логотипа для предприятияДизайн сайтов5 заявокЗакрыт15 лет назад