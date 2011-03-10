dzirt07

Александр dzirt07

 
36 летУкраина/Киев
15 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Приложение(Android) для интернет радио

    Добрый день Необходимо разработать приложения для интернет радио Пример https://play.google.com/store/apps/details?id=com.viastreaming.GorillaRadioSydney http://www.viastreaming.com/mobile Приложение должно состоять из 4 элементов(вкладок): - Радио ( логотип станции, play/stop, регулятор уровня громкости, выбор потока вещания 64 kb/s или 128 kb/s ) - Facebook ( ...

    AndroidФорма обратной связи
    Мобильные приложения4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Исполнитель для рерайтинга и копирайтинга

    Добрый день Интересует рерайтинг новостей порталов на музыкальную тематику Требования к тексту: Максимум конкретики Изменение заголовков Нацелен на долгосрочное сотрудничество Порядок работы: 1. Заходите на сайт источник 2. Присылаете мне ссылку 3. Я даю добро 4. Делаете рейратинг 5. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • SMO продвижение ВКонтакте (др. соц. сети)

    Добрый день Хотим заказать продвижение в социальных сетях В мае мы открыли рыбный маркет в городе Николаев. Какие виды социальной рекламы вы порекомендуете? Интересует детальный просчет ваших услуг ЦА : Женщины 25-45 Сайта на текущий момент нет. ВНИМАНИЕ!!! Пишите детальный расчет всей ...

    Поисковые системы (SEO)6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Установить и настроить компонент афиши

    Добрый день На сайте bluesradio.keiv.ua необходимо настроить компонент Ohanah Joomla 1.5 Компонент афиши для создания календаря мероприятий Необходимо настроить работу компонента Настроить фронт-енд часть для добавления пользователями материалов Настроить отображение компонента на сайте

    Joomla
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка афиши на Joomla ( EventList)

    Добрый день Необходимо доработать компонент EventList http://www.schlu.net/ С целью изменить страницу http://bluesradio.kiev.ua/categoryevents/2.html Макет во вложении Прошу указывать сроки и цены, а так же ваши предложения по поводу верстки Сама работа компонента не должна поменяться, только внешнее отображение ...

    HTMLJoomla
    Дизайн сайтов2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание флеш плеера для потокового аудио

    $50

    Добрый день Необходимо разработать флеш плеер с поддержкой потокового аудио Стилизировать ее под сайт Работа включает дизайн плеера и код флеш плеера Bluesradio.kiev.ua - сайт на котором нужно установить плеер

    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Наполнение афиши 1 раз в месяц

    Нужен контен-редактор для наполнения афиши на сайте bluesradio.kiev.ua 1 раз в месяц музыканты постят в своих группах в вк информацию о выступлениях, нужно перенести расписание на сайт. Требование: ответсвенность и серьезный подход. Групп в вк ...

    Наполнение сайтов6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Создание сайта мебельной фирмы

    Добрый день Требуется создать сайт для мебельного предприятия "STERN". Фирма занимается изготовлением корпусной мебели, шкафами купе. Сайт визитка. 5-7 страниц. Нужен талантливый человек, с умеренными ценами(за реально проделанную работу). Просьба сделать оригинальный дизайн, так как дифференцирование ...

    Сайты «под ключ»60 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Маленькая доработка шаблона

    $30

    Есть шаблон сайта, необходимо чуть подправить флеш ролик и отверстать шаблон на HTML ВСЕ УЖЕ НАРИСОВАНО. РАБОТА НА 3 ЧАСА максимум. Сроки - 1-3 дня.

    HTML
    HTML-верстка10 заявок
    Закрыт
    15 лет назад

  • Шаблон для OSCOMMERCE

    $35

    Нужно сделать шаблон для OSCOMMERCE. Есть картинка макета, но не МАКЕТ! Пожалуйста пишите ваши предложения.

    Дизайн сайтов9 заявок
    Закрыт
    15 лет назад
Отзывы фрилансеров
Scorpio_Lady
Татьяна 
41 годУкраина
15 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$100
1 балл
11 лет назад
Исполнитель для рерайтинга и копирайтинга
Александр - своеобразный заказчик. Сказать, что он не порядочный я не могу, так как не было факта не оплаты или ещё чего-то подобного.........собственно ничего и не было. Меня выбрали в качестве исполнителя по пректу, начали объяснять ТЗ в скайпе, потом попросили перенести разговор..........и пропали. Потом и вовсе удалили из контактов. Вот такое вот странное сотрудничество. Если Александр выйдет на связь, с удовольствием изменю свой отзыв!