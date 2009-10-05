Поправить верстку под ие, не работает резина. Подробнее объясню исполнителю
Нарезка сайта
Проект для Лазаренко Александры.
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