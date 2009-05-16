Требуется сверстать сайт по .PSD-шаблону. Верстка преимущественно div-ами. Срок исполнения неделя.
Интернет-магазин (Joomla + virtuemart)
Сверстать и натянуть этот макет http://www.weblancer.net/users/Art-Media/portfolio/593822.html#item.
Бюджет 4000р. Кроссбраузерно, валидно, дивами.
Заявки фрилансеров
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