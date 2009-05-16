Интернет-магазин (Joomla + virtuemart)

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт18 заявок323 просмотра

Сверстать и натянуть этот макет http://www.weblancer.net/users/Art-Media/portfolio/593822.html#item.

Бюджет 4000р. Кроссбраузерно, валидно, дивами.

HTMLJoomla
16 лет назад
Art-Media
Андрей 
38 лет
20 лет в сервисе
Был
2 года назад

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Нет заявок фрилансеров