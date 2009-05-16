Сверстать сайт компании "PRO. Спектр"

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт1 заявка192 просмотра
#1$

Требуется сверстать сайт по .PSD-шаблону. Верстка преимущественно div-ами. Срок исполнения неделя.

16 лет назад
latrium
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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