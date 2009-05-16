Сверстать 4 внутренних страницы сайта Желательно сделать сразу шаблонами Внести ряд изменений в готовую верстку с учетом кроссбраузерности и кроссплаформности Ваши цена и срок.
Верстка 10 макетов интернет-магазина
1. Требуется сверстать 10 макетов.
2. Макеты в формате JPEG для ознакомления расположены здесь: http://picasaweb.google.ru/dfediuk/wXZFkC
3. Макеты в формате Adobe Photoshop будут предоставлены исполнителю.
4. Пожалуйста, давайте примеры (например, в виде ссылок) своей лучшей верстки (не на рабочий сайт, а именно на верстку).
5. Если у Вас есть опыт верстки, которая затем использовалась в Joomla и VirtueMart (именно чистой верстки, а не разработки шаблона), пожалуйста, укажите это и дайте примеры, это будет преимуществом при выборе исполнителя.
6. Обязательно указывайте стоимость и срок: укажите отдельно стоимость и срок верстки главной страницы и каждой последующей.
P.S. Предложения кандидатов, проигнорировавших пункт 6, будут отклоняться.
Заявки фрилансеров
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