kharik

Ренат Ахтямов kharik

 
41 годУзбекистан/Ташкент
18 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад

QUALIFICATION SUMMARY:

8 years experience in software development.

• Solid experience as software developer;

• Experience in database design;

• Experience in project management;

TECHNICAL SUMMARY:

Languages: VB 6.0, VB.NET, C#, ASP.NET, SQL, HTML, JavaScript

Databases: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Oracle, Access

OS: Windows, Linux (basic)

Tools: Visual Studio 6.0, Visual Studio 2003-2012

Additional: IIS

Other skills: Microsoft Office, Microsoft Project

JavascriptOracleHTMLLinux
Отзывы заказчиков
urikor
57 летУкраина
19 лет в сервисе
Была
10 лет назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Программа-поиск по базе данных
Все было сделано оперативно и качественно. Все проблемные моменты быстро разрешались. В итоге задача была выполнена в срок на должном уровне. Получил то, что и хотел. Исполнитель просто молодец :)
Сотрудничеством доволен.
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Cartman
Максим 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
148 отзывов(-1)
$14
10 баллов
13 лет назад
Требуется написать скрипт на VBA.
Молоток. Быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую!!
Чётко ставит задачу, чётко оплачивает результат.
Ответный отзыв
tod
45 летУкраина
17 лет в сервисе
Была
2 года назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Небольшой граббер
Всё сделал быстро и качественно!
Хороший заказчик. Суров, но СПРАВЕДЛИВ :) !
Ответный отзыв
Kazyuk
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$12
10 баллов
13 лет назад
Надо создать программу на VBA
Сделал всё на высшем уровне, заработало всё с первого раза.Профессионал! Рекомендую!
Адекватный заказчик. Знает, что хочет. Чётко ставить задачу.
Ответный отзыв
svmagnum
Овроз 
38 летКанада
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
$200
10 баллов
16 лет назад
Программа под Windows CE
Ochen ponravilos sotrudnichat. Rabota xoroshaya i v xoroshie sroki. Sovetuyu vsem.
чётко поставленная задача. быстрая приёмка.
Ответный отзыв
Прикладное ПО
4 отзыва
от $1
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от $1
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