QUALIFICATION SUMMARY:
8 years experience in software development.
• Solid experience as software developer;
• Experience in database design;
• Experience in project management;
TECHNICAL SUMMARY:
Languages: VB 6.0, VB.NET, C#, ASP.NET, SQL, HTML, JavaScript
Databases: Microsoft SQL Server 2000/2005/2008, Oracle, Access
OS: Windows, Linux (basic)
Tools: Visual Studio 6.0, Visual Studio 2003-2012
Additional: IIS
Other skills: Microsoft Office, Microsoft Project
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
13 лет назад
Все было сделано оперативно и качественно. Все проблемные моменты быстро разрешались. В итоге задача была выполнена в срок на должном уровне. Получил то, что и хотел. Исполнитель просто молодец :)
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен.
$14
10 баллов
13 лет назад
Молоток. Быстро, качественно, без лишних вопросов. Рекомендую!!
Ответный отзыв
Чётко ставит задачу, чётко оплачивает результат.
$20
10 баллов
13 лет назад
Всё сделал быстро и качественно!
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Суров, но СПРАВЕДЛИВ :) !
$12
10 баллов
13 лет назад
Сделал всё на высшем уровне, заработало всё с первого раза.Профессионал! Рекомендую!
Ответный отзыв
Адекватный заказчик. Знает, что хочет. Чётко ставить задачу.
$200
10 баллов
16 лет назад
Ochen ponravilos sotrudnichat. Rabota xoroshaya i v xoroshie sroki. Sovetuyu vsem.
Ответный отзыв
чётко поставленная задача. быстрая приёмка.
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