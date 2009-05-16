Доработать магазин на Битриксе.

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки189 просмотров

Необходимо доработать магазин на Битриксе.

магазин доступен по адресу http://84.54.73.7

В магазине реализовано рабочее место оператора Call-центра, т.е. покупатель может не только производить заказы по интернет, но и позвонить в Call-центр и сделать заказ.

Подробности по icq 229 039 240

Примерный список задач в приложении.

Задачи очень срочные!

16 лет назад
kharik
42 года
19 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$250
2 дня
Доволен сотрудничеством. Вообщем - мастер своего дела!
Хороший заказчик, всегда на связи. Предоставил чёткое ТЗ, своевременно оплатил. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад

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