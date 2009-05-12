Надо доработать интернет магазин так что бы при отправке любого уведомления администратору указывался адрес магазина, знающему человеку работы на 5 минут
Сделать менюшку, вылетающую как на сайте .
ПРиветствую, вообщем дело в том что мне нужно сделать так как на сайте http://hoayx.com/ после того как сайт загрузится всплывает окошечко отправь смс итд.
КТо сделает заплачу , очень срочно сразу в асю жду.
аська 5909660
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $5Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Необходимо быстро сделать несколько флеш-шаблонов сайтов на основе дизайнов в формате PDS. Шаблоны дложны содержать одинкаовые по принципу работы менюшки на основе внешних файлов XML. Подробности в аське 98508384, хотелось бы узнать цену и сколько ...Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Задача – настроить скрипты Web-Asyst. Список задач ниже – составлен по приоритетам. Также необходимо будет составить простую инструкцию по реализации данных доработок. Чтобы в дальнейшем, при обновлении версии, веб-мастер самостоятельно смог внести все необходимые изменения. ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
На нашем домене запрограммировать магазин Пин-кодов аналогичный pintorg.com.ua или popolni.in.ua в части продаж пополнения Украинских операторов и провайдеров, подрубленный к http://ukrbuy.com Сам магазин в обязательном порядке должен быть подрубленным на примем WebMoney, ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка скрипта или программы для закачки файлов на сервер. Особенность состоит в том, что требуется заливать файлы по следующей схеме: есть локально папка1, папка2, папкаИкс... есть текстовый файл типа: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется сделать форму в соответствии с вложенным файлом для сайта svadbacity.ruВеб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать скрипт по расширенному поиску в БД, пример http://shina -98.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35 Или смотрите во вложении www.spdk.ruВеб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
CentOS, MySQL5 (MyISAM), PHP5, Apache, AJAX + memcached как опция. Браузеры: Explorer 6, 7 и 8; Opera 9, 10, Mini; Firefox 2, 3; Chrome; Safari 3, 4. Нужно реализовать небольшой каркас ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад