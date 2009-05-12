Сделать менюшку, вылетающую как на сайте .

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок245 просмотров

ПРиветствую, вообщем дело в том что мне нужно сделать так как на сайте http://hoayx.com/ после того как сайт загрузится всплывает окошечко отправь смс итд.

КТо сделает заплачу , очень срочно сразу в асю жду.

аська 5909660

16 лет назад
consolex
125 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад

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Нет заявок фрилансеров