Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что ...
Требуется настройка Web-Asyst или ShopScript
Задача – настроить скрипты Web-Asyst. Список задач ниже – составлен по приоритетам. Также необходимо будет составить простую инструкцию по реализации данных доработок. Чтобы в дальнейшем, при обновлении версии, веб-мастер самостоятельно смог внести все необходимые изменения. Базовый бюджет 2000 руб.. Жду предложений по функционалу, который вы готовы реализовать в рамках данного бюджета. Наличие портфолио – большой плюс. Если готовы реализовать эти функции на Shop-script, а не на Web-Asyst, тоже пишите предложения. Первые 7 задач наиболее важные. Предложения и вопросы принимаются на адрес [email protected] – за форумом могу и не уследить, в почте точно увижу.
1. Отладить генерацию xml-карты сайта.
2. Закрыть ВСЕ не интересные для поисковых систем сервисные ссылки в и .
3. Возможность создавать развернутый каталог.
4. Для картинок товаров реализовать автоматическое указание в теге параметра alt – в качестве значения берется название товара.
5. Для ссылок, ведущих на товары реализовать автоматическое указание в теге параметра title – в качестве значения берется название товара.
6. Реализовать возможность динамического отображения блока новостей (БЛОГ/НОВОСТИ) http://www.shop-script.ru/demo/store/index.php?lang=rus. Необходимо иметь возможность привязывать в отображении каждой категории товара – определенный набор новостей. Т.е. например, зайдя в каталоге в категорию электроника http://www.shop-script.ru/demo/store/index.php?lang=rus – мы показываем только новости, связанные с железками, а зайдя в каталоге в категорию Книги – только новости про писателей.
7. По умолчанию лента блога выглядит с полным отображением новостей http://www.shop-script.ru/demo/store/index.php?lang=rus. Необходимо настроить ее так, чтобы в ленте новости отображались не целиком (либо заголовки, а еще лучше, заголовки и краткий анонс).
8. Настроить возможность постоянного отображения Каталога с частично развернутыми категориями. Пример: http://mobylight.ru/ - ссылки слева со словом ксенон ведут сразу на товары, а ссылка ниже ксеноновые и биксеноновые лампы на витрину с лампами http://mobylight.ru/index.php?pid=33.
9. Возможность отображения параметров товара уже на витрине (возможность отображать не все параметры, а выборочно).
10. В карточке товара привязать отображение картинок товара к параметрам – т.е., например, при смене параметра цвет – чтобы отображалась фото товара соответствующего цвета.
11. Оптимизировать скорость работы магазина (стоять будет на мастерхосте).
12. Убрать копейки из цен. Руб. заменить на Р.
13. Отключить отображение наличия и количества товара на складе.
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