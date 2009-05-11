Требуется разработка скрипта или программы для закачки файлов на сервер. Особенность состоит в том, что требуется заливать файлы по следующей схеме: есть локально папка1, папка2, папкаИкс... есть текстовый файл типа: ...
Для знающих Joomla, phpbb3
Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что касается phpbb3 нужно доработать, что бы под каждый форум высвечивалась своя картинка( www.touareg-club.net/foru.. ), так же подфорумы были в столбец, в одном из форумов потребуется в два столбца.
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