Для знающих Joomla, phpbb3

Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что касается phpbb3 нужно доработать, что бы под каждый форум высвечивалась своя картинка( www.touareg-club.net/foru.. ), так же подфорумы были в столбец, в одном из форумов потребуется в два столбца.