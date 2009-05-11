Для знающих Joomla, phpbb3

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Закрыт1 заявка76 просмотров

Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что касается phpbb3 нужно доработать, что бы под каждый форум высвечивалась своя картинка( www.touareg-club.net/foru.. ), так же подфорумы были в столбец, в одном из форумов потребуется в два столбца.

Joomla
16 лет назад
Timurin
42 года
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

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