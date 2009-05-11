Есть форум ipb 2.3.x На него установлены моды, которые находятся каждый на своем субдомене http://gallery.test.ru/index.php? http://blog.test.ru/index.php? http://chat.test.ru/index.php? http://library.test.ru/index.php? Движок, база, скины для всех общие, поэтому появилась взаимная перелинковка ...
Доработка скрипта и изготовить баннер 88х31
Нужно сделать 3 задание:
Для дизайнера:
Нужно сделать баннеры 88 на 31 для рейтинга разных цветов.
Пример картинки http://hyip.1gb.ru/rating/images/1.png
Нужно сделать под дизайн сайта http://monhyip.net и чтобы было место где написана цифра в рейтинге 1-2-3-4-….-20.
Для программиста:
Движок сайта для задания №3 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю второе задание, если делает его успешно, то уже большое следующее.
Второе задание:
Есть отдельный скрипт рейтинга это как проверочное задание, совсем небольшое. В разделе http://hyip.1gb.ru/rating/index.php?a=user_cp (логин monhyip пароль reload) раздел link_code
Нужно сделать, чтобы был не 1 баннер рейтинга, а выбор между баннерами.
Третье задание:
Основное задание.
Сейчас есть форма запроса http://monhyip.net/?a=cust&page=ref . Ее нужно переделать и добавить несколько функций в админку. Как примерно будет выглядеть можно посмотреть у конкурента http://refback80.com/refback/LakeWoodTrade.com.html но это лишь пример, подробное ТЗ высылается исполнителю. Также будет добавлена история запросов через эту форму, у каждого заказавшего своя (определятся будет по почте).
В админку будет добавлено:
Редактирование этого запроса
Различные шаблоны для отправки письма заказавшему
В запрос будет добавлено:
Инфа рядом с каждым полем в форме отправки
После запроса делается история запросов. Про которую писалось выше.
Подробнее тз будет выслано исполнителю.
Обязательно отпишите сюда предложения, чтобы если я Вас выбрал как исполнителя, то смог Вас принять
Связь icq 293899. В предложение сразу указывайте почему я должен выбрать именно Вас. Если отсутствуют отзывы и Вы мало времени на веблансер, Вы должны меня убедить, почему я должен выбрать Вас, а не исполнителя с отзывыми. Цены прошу предлагать умеренные без накруток. Оплата возможна как по вебмани так и по безопасной сделке, не каких предоплат, если хотите предоплату используем безопасную сделку.
p.s Выбираю двух исполнителей 1 дизайнер для выполненния задания №1 и 1 программист для задания №2 и №3.
Выбранные исполнители
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Необходимо создать модуль тестов + некий аналог скрипта weblancer, либо интегрировать имеющиеся аналоги, в рамках этого движка http://instantcms.ru/ Интеграцию нужно осуществить следующим образом: на сайте будет закрытый раздел, регистрацию при входе в данный раздел ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт16 лет назад
Существует модуль каталога для CMS. Требуется доработка модуля - добавить пользовательскую корзину и историю заказов. ТЗ прилагается. будут вопросы - пишите, стучите. по окончании работ нужно будет ...Завершен16 лет назад
Требуется прикрутить верстку к вордпрессу. Бюджет малый, да скорость оплаты мгновенная по вебмани. Кто готов сделать сегодня, стучите в аську.Завершен16 лет назад
Исправление ошибок в скрипте и верстке сайта каталога статей. Подробности в файле ТЗ.Закрыт16 лет назад
Краткие требования- формы, работа в офф-лайне, немного аналитики (можно на серверной стороне). Нужны примеры аналогичных проектов.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $100
Нужно создать копию сайта и доработать её. Все условия в прикрепленном ТЗ. Просьба писать тем, кто действительно может сделать. P.S. Не спамте в личку, я здесь бываю редко.Завершен16 лет назад
Необходимо создать компоненту для джумлы. Он должен обеспечивать следующую функциональность по обмену информацией между поставщиком и покупателем: Поставщики могут выгружать свой прайслист, в виде zip архива, содержащий следующую информацию о товаре: наименование, описание, ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Есть готовое флеш-меню (6 кнопок). Необходимо к кнопкам добавить скрипты перехода по урлам. Меню во fla прилагаю. Ссылки в readme в архиве.Завершен16 лет назад
Есть готовый проект на движке WP 2.7.1 www.ockc.ru Нужно сделать его копию дизайн и все плагины ( без контента ) на другом сайте Обязателен опыт работы в WP, так как дальше еще ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт16 лет назад