Доработка скрипта и изготовить баннер 88х31

Нужно сделать 3 задание:

Для дизайнера:

Нужно сделать баннеры 88 на 31 для рейтинга разных цветов.

Пример картинки http://hyip.1gb.ru/rating/images/1.png

Нужно сделать под дизайн сайта http://monhyip.net и чтобы было место где написана цифра в рейтинге 1-2-3-4-….-20.

Для программиста:

Движок сайта для задания №3 smarty. Скрипт использует php и mysql. Подробное ТЗ будет выслано конкретно исполнителю. Сначала программисту задаю второе задание, если делает его успешно, то уже большое следующее.

Второе задание:

Есть отдельный скрипт рейтинга это как проверочное задание, совсем небольшое. В разделе http://hyip.1gb.ru/rating/index.php?a=user_cp (логин monhyip пароль reload) раздел link_code

Нужно сделать, чтобы был не 1 баннер рейтинга, а выбор между баннерами.

Третье задание:

Основное задание.

Сейчас есть форма запроса http://monhyip.net/?a=cust&page=ref . Ее нужно переделать и добавить несколько функций в админку. Как примерно будет выглядеть можно посмотреть у конкурента http://refback80.com/refback/LakeWoodTrade.com.html но это лишь пример, подробное ТЗ высылается исполнителю. Также будет добавлена история запросов через эту форму, у каждого заказавшего своя (определятся будет по почте).

В админку будет добавлено:

Редактирование этого запроса

Различные шаблоны для отправки письма заказавшему

В запрос будет добавлено:

Инфа рядом с каждым полем в форме отправки

После запроса делается история запросов. Про которую писалось выше.

Подробнее тз будет выслано исполнителю.

Обязательно отпишите сюда предложения, чтобы если я Вас выбрал как исполнителя, то смог Вас принять

Связь icq 293899. В предложение сразу указывайте почему я должен выбрать именно Вас. Если отсутствуют отзывы и Вы мало времени на веблансер, Вы должны меня убедить, почему я должен выбрать Вас, а не исполнителя с отзывыми. Цены прошу предлагать умеренные без накруток. Оплата возможна как по вебмани так и по безопасной сделке, не каких предоплат, если хотите предоплату используем безопасную сделку.

p.s Выбираю двух исполнителей 1 дизайнер для выполненния задания №1 и 1 программист для задания №2 и №3.