Копия сайта на другой и с движком WP

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Закрыт6 заявок154 просмотра

Есть готовый проект на движке WP 2.7.1 www.ockc.ru

Нужно сделать его копию дизайн и все плагины ( без контента ) на другом сайте

Обязателен опыт работы в WP, так как дальше еще будут работы по сайту

Да, нужно сделать клон без контента, то есть переносим все, что есть ( WP, дизайн, виджеты, плагины) с пустой БД

WordPress
16 лет назад
Cablemaster
Дмитрий 
59 лет
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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