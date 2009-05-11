Копия сайта на другой и с движком WP

Есть готовый проект на движке WP 2.7.1 www.ockc.ru

Нужно сделать его копию дизайн и все плагины ( без контента ) на другом сайте

Обязателен опыт работы в WP, так как дальше еще будут работы по сайту

Да, нужно сделать клон без контента, то есть переносим все, что есть ( WP, дизайн, виджеты, плагины) с пустой БД