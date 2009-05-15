Приватно для Inviseble_Demon

Регистрация org.ru pp.ru

Вообщем там 4 поддомена в 1 час с одного домена( org.ru например) можно регистрировать,

Вот примерно алгоритм у скрипта какой:

Работает до тех пор, пока не зарегистрирует все домены

домены в txt файле, у всех аналогичные описания и dns сервера

Через каждые 15 минут пробует зарегистрировать указанный домен, если неудачно - пробует через 15 минут, в противном случае - след домен регистрирует без времени ожидания(15 минут)

Как определять удачно ли зарегистрирован домен: В случае если домен зарегистрирован удачно - будет сообщение - заявка уже присутствует в базе