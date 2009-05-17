Парсер для сайта

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок354 просмотра

Необходимо разработать просто парсер для сайта vkontakte.ru который должен делать следующее:

1) Входить под моим логином и паролем

2) Переходить на нужную мне страницу и кликать по ссылкам

пока так...

ВАЖНО!!! Спамить ничего не собираюсь, просто необходимо собрать некоторую нужную мне инфу

16 лет назад
ultrabait
Сергей 
41 год
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
$25
1 день
Готово
Понятливый человек! Разобрались в спорной ситуации!

Заявки фрилансеров

hiberok
38 лет
17 лет в сервисе
Был
8 часов назад
16 лет назад
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