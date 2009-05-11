Написан модуль, который интегрирует DLE с socialengine.net. Суть его работы. Зарегистрировавшись в DLE, серфер автоматически регистрируется в socialengine и наоборот. При переходе с socialengine на DLE, сессия сохраняется. Т.е. серферу не нужно вводить логин ...
Скрипт автоматической перелинковки страниц
Необходим скрипт для автоматической перелинковки страниц с линками из контента, как это сделано в википедии.
То есть имеется сайт с более 40 тыс новостей, вручную их перелинковывать нереально... Нужен скрипт который можно будет запустить и он в контенте новостей поставит статические ссылки в словосочетаниях похожих на заголовки других новостей.
Кроме того, для вновь добавляемых новостей автоматически должны проставляться линки в контексте на фразы похожие на заголовки других новостей.
Скрипт нужен для движка DLE версии от 7.0 и выше.
В скрипте должна быть возможность установки количества линков на страницу, а также приоритет выставления линков, например фраза с сочетанием из 3 слов похожих на заголовок другой новости на которую будет вести ссылка имеет бОльший приоритет чем фраза из 2-х слов, и соответствено фраза из 2-х слов имеет бОльший приоритет чем из одного слова.
Кроме того должна быть возможность задавать расстояние между выставляемыми ссылками в тексте в процентах пропорционально количеству контента. Чтобы например не ставились 3 ссылки подрят в начале контента а располагались равномерно по тексту.
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