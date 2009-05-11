Скрипт автоматической перелинковки страниц

Необходим скрипт для автоматической перелинковки страниц с линками из контента, как это сделано в википедии.

То есть имеется сайт с более 40 тыс новостей, вручную их перелинковывать нереально... Нужен скрипт который можно будет запустить и он в контенте новостей поставит статические ссылки в словосочетаниях похожих на заголовки других новостей.

Кроме того, для вновь добавляемых новостей автоматически должны проставляться линки в контексте на фразы похожие на заголовки других новостей.

Скрипт нужен для движка DLE версии от 7.0 и выше.

В скрипте должна быть возможность установки количества линков на страницу, а также приоритет выставления линков, например фраза с сочетанием из 3 слов похожих на заголовок другой новости на которую будет вести ссылка имеет бОльший приоритет чем фраза из 2-х слов, и соответствено фраза из 2-х слов имеет бОльший приоритет чем из одного слова.

Кроме того должна быть возможность задавать расстояние между выставляемыми ссылками в тексте в процентах пропорционально количеству контента. Чтобы например не ставились 3 ссылки подрят в начале контента а располагались равномерно по тексту.