Анализ графиков alexa.com

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен1 заявка193 просмотра

Есть задача по подобным графикам http://traffic.alexa.com/graph?w=400&h=300&r=1m&z=&y=r&u=ya.ru определять примерное кол-во посетителей в в сутки на сайте.

Необходимо проанализировать около какого значения трафика расположено основное кол-во точек графика и поставить в соответствие графику цифру трафика с точность до 30%.

Задача большая, беритесь только если есть опыт.

Реализовать надо в виде скрипта, который можно будет расположить на машине с FreeBSD и обращаться к нему из других скриптов и сайтов. Т.е. передаем вашем скрипту URL картинки с alexa.com, получаем цифру в тысячах посетителей. PHP, Perl или что другое - на ваш выбор. Главное чтобы на FreeBSD работало.

Если есть опыт анализа картинок - шлите работы, где его можно посмотреть.

PHP
16 лет назад
siddartha
Максим 
44 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад
$100
2 дня
Сделал проект не просто быстро, а очень быстро. И очень профессионально. С учетом что из 30 просмотров никто не взялся кроме него. Просто супер доволен.
Приятный заказчик. буду работать впредь по возможности приятный проект. взялся из-за того что проекты был интересный Сверх оговоренной оплаты получил приятный бонус за оперативность, что не смогло не порадовать также. Твердая 10!

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Alternator
35 лет
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
16 лет назад

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