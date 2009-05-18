Анализ графиков alexa.com

Есть задача по подобным графикам http://traffic.alexa.com/graph?w=400&h=300&r=1m&z=&y=r&u=ya.ru определять примерное кол-во посетителей в в сутки на сайте.

Необходимо проанализировать около какого значения трафика расположено основное кол-во точек графика и поставить в соответствие графику цифру трафика с точность до 30%.

Задача большая, беритесь только если есть опыт.

Реализовать надо в виде скрипта, который можно будет расположить на машине с FreeBSD и обращаться к нему из других скриптов и сайтов. Т.е. передаем вашем скрипту URL картинки с alexa.com, получаем цифру в тысячах посетителей. PHP, Perl или что другое - на ваш выбор. Главное чтобы на FreeBSD работало.

Если есть опыт анализа картинок - шлите работы, где его можно посмотреть.