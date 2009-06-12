Передача сессии при переходе с DLE на socialengine

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен5 заявок199 просмотров

Написан модуль, который интегрирует DLE с socialengine.net. Суть его работы. Зарегистрировавшись в DLE, серфер автоматически регистрируется в socialengine и наоборот. При переходе с socialengine на DLE, сессия сохраняется. Т.е. серферу не нужно вводить логин и пароль. При переходе с DLE на socialengine, сессия не сохраняется, соответственно пользователю нужно вводить логин и пароль. Программист, написавший этот модуль, не смог реализовать передачу сессии с DLE на socialengine. Нужно сделать, чтобы сессия передавалась. Доступ к исходному коду модуля будет предоставлен. Доработать нужно как можно быстрее.

DLE
16 лет назад
seojbs
54 года
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$40
2 дня
В очередной раз качественно и в срок выполнена работа. Продолжаем сотрудничество.

Заявки фрилансеров

ShekhovtsovS
Сергей 
51 год
19 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад

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