Необходимо разработать просто парсер для сайта vkontakte.ru который должен делать следующее: 1) Входить под моим логином и паролем 2) Переходить на нужную мне страницу и кликать по ссылкам пока так... ВАЖНО!!! Спамить ничего ...
Передача сессии при переходе с DLE на socialengine
Написан модуль, который интегрирует DLE с socialengine.net. Суть его работы. Зарегистрировавшись в DLE, серфер автоматически регистрируется в socialengine и наоборот. При переходе с socialengine на DLE, сессия сохраняется. Т.е. серферу не нужно вводить логин и пароль. При переходе с DLE на socialengine, сессия не сохраняется, соответственно пользователю нужно вводить логин и пароль. Программист, написавший этот модуль, не смог реализовать передачу сессии с DLE на socialengine. Нужно сделать, чтобы сессия передавалась. Доступ к исходному коду модуля будет предоставлен. Доработать нужно как можно быстрее.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $25Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Создать вступительную презентацию сайта! Вклеить ее в сайт! чтобы перед запуском была флеш презентация со звуком. Сайт на joomla 1.5 www.antongorlov.ru Пишите с предложениями в аську: 264363951Веб-программирование18 заявокЗакрыт16 лет назад
Необходимо сделать меню на SilverLight Меню выглядит так: некие прямоугольники (с закругленными краями и картинками внутри) вращаются по эллипсу вокруг центрального прямоугольника, который стоит на месте (не вращается). При ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Имеется архив с html+flash (header_6_v8.swf) - полнометражный ролик - архив с укороченными роликами разного качества. Необходимо сделать: 1. html контент: сейчас работает только для флешки header_6_v8.swf надо чтобы скрывался и показывался и ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Разработка крупного портала, поиска и партнерок по этому поиску. ищется программис или группа программистов. Главное требование писать грамотно и чтобы не было типа это я не знаю и это тоже, точно в срок, ...Веб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
http://www.tvoymarket.ru/zakaz_films.html (статистическая страница на движке ДЛЕ) Необходимо к ней, прикрутить возможность оставить комментарии - пытался сам, не получилось :) Аська 1332814Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
Требуется разработать приложение для контакта. Обычный тест - опрос в конце с отправкой смс.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт16 лет назад
Добрый день! Нужен человек который хорошо разбирается в IPB и соотвественно в php (тем кто умеет установить, апгрейдить, натянуть скин не обращаться, все это я и сам умею). Имеется ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $25
На данный момент есть флеш сайт - на базе галереи. http://mvip.biz/ и админка mvip.biz/admin Суть - нужно вставить любой новостной скрипт без SQL работающий по заданному алгоритму и ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт16 лет назад
Требуется написать достаточно сложный. Оплата через Сб. Выбираться будут опытные программисты.Веб-программирование8 заявокЗакрыт16 лет назад