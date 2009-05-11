Создание модуля тестов + аналог weblancer

Необходимо создать модуль тестов + некий аналог скрипта weblancer, либо интегрировать имеющиеся аналоги, в рамках этого движка http://instantcms.ru/

Интеграцию нужно осуществить следующим образом: на сайте будет закрытый раздел, регистрацию при входе в данный раздел необходимо сделать отдельной, независимой от регистрации на самом сайте. Для перехода к регистрации нужно пройти тестирование. Тестирование будет для двух категорий посетителей (два разных тестирования) поэтому нужно, чтобы была возможность выбора категории тестов. От процента правильных ответов будет зависеть допуск к регистрации. По поводу аналога движка weblancer по сути дела нужна вся его функциональность, кроме указания срока работ, но как я понимаю убрать его в случае чего не проблема, поэтому не принципиально. Подробности по поводу основных моментов предоставлю человеку который непосредственно будет заниматься разработкой! Жду ваших предложений со сроками и ценами!