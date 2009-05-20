Скрипт фтп закрузки

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Завершен16 заявок295 просмотров

Требуется разработка скрипта или программы для закачки файлов на сервер.

Особенность состоит в том, что требуется заливать файлы по следующей схеме:

есть локально папка1, папка2, папкаИкс...

есть текстовый файл типа:

фтпсервер1|логин|пароль

фтпсервер2|логин|пароль

фтпсервер3|логин|пароль

...

Надо каждую папку заливать на отдельный фтп-сервер (хостинг)

Хотелось бы стабильно работающий скрипт, но хотелось бы платить лишнего.

Спасибо.

16 лет назад
xbrest
46 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад
$100
1 день
Алексей из тех, кто решает вопросы. Предлагает решения о которых сам бы не догадался и реализует все четко и грамотно. С уверенностью продолжаю сотрудничество.
Грамотный заказчик с чувством юмора. Сплошные положительные впечатления. Рекомендую!

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Demiurh
Тут 
88 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
50 отзывов(-3)
16 лет назад