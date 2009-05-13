Задача – настроить скрипты Web-Asyst. Список задач ниже – составлен по приоритетам. Также необходимо будет составить простую инструкцию по реализации данных доработок. Чтобы в дальнейшем, при обновлении версии, веб-мастер самостоятельно смог внести все необходимые изменения. ...
Доработать интернет магазин
Надо доработать интернет магазин так что бы при отправке любого уведомления администратору указывался адрес магазина, знающему человеку работы на 5 минут
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $100Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
На нашем домене запрограммировать магазин Пин-кодов аналогичный pintorg.com.ua или popolni.in.ua в части продаж пополнения Украинских операторов и провайдеров, подрубленный к http://ukrbuy.com Сам магазин в обязательном порядке должен быть подрубленным на примем WebMoney, ...Закрыт16 лет назад
Нужно разобратся в проблемах с авторизацией ( что бы автроризация была единой как на сайте так и на форуме и при переходе как с форума так и с сайта не нужнобыло повторять авторизацию ) что ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт16 лет назад
Требуется разработка скрипта или программы для закачки файлов на сервер. Особенность состоит в том, что требуется заливать файлы по следующей схеме: есть локально папка1, папка2, папкаИкс... есть текстовый файл типа: ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $50
Требуется сделать форму в соответствии с вложенным файлом для сайта svadbacity.ruВеб-программирование2 исполнителяЗакрыт16 лет назад
- $100
Требуется создать скрипт по расширенному поиску в БД, пример http://shina -98.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=17&Itemid=35 Или смотрите во вложении www.spdk.ruВеб-программирование19 заявокЗакрыт16 лет назад
CentOS, MySQL5 (MyISAM), PHP5, Apache, AJAX + memcached как опция. Браузеры: Explorer 6, 7 и 8; Opera 9, 10, Mini; Firefox 2, 3; Chrome; Safari 3, 4. Нужно реализовать небольшой каркас ...Закрыт16 лет назад
Нужно написать несложный граббер для одного проекта. Подробности в личной переписке. Обращаться людям с опытом и портфолио - отзывами.Веб-программирование12 заявокЗакрыт16 лет назад
- $250
Нужно сделать 3 задание: Для дизайнера: Нужно сделать баннеры 88 на 31 для рейтинга разных цветов. Пример картинки http://hyip.1gb.ru/rating/images/1.png Нужно сделать под дизайн сайта http://monhyip.net и чтобы было место ...Веб-программирование2 исполнителяЗавершен16 лет назад
Необходимо создать модуль тестов + некий аналог скрипта weblancer, либо интегрировать имеющиеся аналоги, в рамках этого движка http://instantcms.ru/ Интеграцию нужно осуществить следующим образом: на сайте будет закрытый раздел, регистрацию при входе в данный раздел ...Закрыт16 лет назад