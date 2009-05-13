Доработать интернет магазин

$5
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки165 просмотров

Надо доработать интернет магазин так что бы при отправке любого уведомления администратору указывался адрес магазина, знающему человеку работы на 5 минут

16 лет назад
JohnSM
Иван 
44 года
17 лет в сервисе
Был
16 лет назад
4 отзыва(-1)

Выбранный исполнитель

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад
$5
1 день
Очень хороший работник, сделал быстро, грамотно, в срок, объяснил что исправил и где РЕКОМЕНДУЮ ДАННОГО ЧЕЛОВЕКА!!!
Быстро и чётко) предложил заняться ещё парой проектов, чему очень рад

Заявки фрилансеров

Doxload
36 лет
18 лет в сервисе
Был
год назад
16 лет назад