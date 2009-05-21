Табличная верстка

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки533 просмотра

Добрый день!

Нужно кроусбраузерно и валидно сверстать таблицами ( CSS,естественно в отдельном файле:)) 2 похожие страницы дизайна (PSD - http://ifolder.ru/12168614 - архив запаролен, он для исполнителя):

1) http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/596131.html#item

2) http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/596132.html#item

Основные пожелания по верстке:

1) Серый бекграунд тянется, сам дизайн нет. Он строго посередине.

2) Можно добавлять любое количество текста, т.е. без прокрутки резина вниз.

3) Сдать верстку в СРЕДУ утром.

Меня не бомбардировать и не писать, и не звонить:))) Пишите все только сюда.

CSSHTML
16 лет назад
AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
3 дня назад

Выбранный исполнитель

spring_time
Олег 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад
$20
1 день
Олег прекрасно справился с поставленной задачей. Приятный в общении, вежливый, порядочный человек. Прекрасный специалист. Спасибо и море заказов!
Очень понравилось работать с Серафимой. Грамотное поставленное задание, своевременная оплата. Остались только положительные эмоции от проекта.

Заявки фрилансеров

spring_time
Олег 
125 лет
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
5 отзывов
16 лет назад

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