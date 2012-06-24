Свободная работа во всех приложениях MS Windows,
опыт работы в Macromedia Flash, Adoube Photoshop, Corel Draw, Corel Photo Paint,
знание html (валидная кроссбраузерная верстка), css1-3
Php4-5, linux (shell), js, ajax
Cms umicms (на уровне api), joomla, joostina, dle, bitrix
настройка apache
Cоздание сайтов и веб приложений
Действие аккаунта приостановлено!
HTML-верстка
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от $50
от 1 дня
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Веб-программирование
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от $150
от 3 дней
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Интернет-магазины
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от $200
от 7 дней
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Поисковые системы (SEO)
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от $250
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
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от $350
от 7 дней
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Системы управления (CMS)
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от $300
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Тестирование сайтов
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от $100
от 1 дня
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