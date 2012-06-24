zeset

Василий Иванов zeset

 
37 летРоссия/Великий Новгород
17 лет на фриланс-бирже
Был
12 лет назад

Свободная работа во всех приложениях MS Windows,

опыт работы в Macromedia Flash, Adoube Photoshop, Corel Draw, Corel Photo Paint,

знание html (валидная кроссбраузерная верстка), css1-3

Php4-5, linux (shell), js, ajax

Cms umicms (на уровне api), joomla, joostina, dle, bitrix

настройка apache

Cоздание сайтов и веб приложений

HTMLJoomlaLinuxApacheAjax
HTML-верстка
нет отзывов
от $50
от 1 дня
нет рейтинга
Веб-программирование
нет отзывов
от $150
от 3 дней
нет рейтинга
Интернет-магазины
нет отзывов
от $200
от 7 дней
нет рейтинга
Поисковые системы (SEO)
нет отзывов
от $250
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
нет отзывов
от $350
от 7 дней
нет рейтинга
Системы управления (CMS)
нет отзывов
от $300
нет рейтинга
Тестирование сайтов
нет отзывов
от $100
от 1 дня
нет рейтинга
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