Приветствую! Есть шаблон для Joomla 1.5 в нем не могу добиться правильного отображения шапки (header). Статичная картинка в png работает как надо (ее видно), но надо что бы вместо нее была картинка на flashe. Шаблон ...
Верстка страницы дизайна из PSD файла
Необходимо сделать верстку страницы сайта, пример которой находится а приложении. Окончательный макет будет готов через 1-2 дня, поэтому пока что в приложении - образец.
Необходимо будет сделать верстку качественно и быстро. При удовлетворенности результатами - возможно долговременное сотрудничество.
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