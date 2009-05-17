Верстка страницы дизайна из PSD файла

Необходимо сделать верстку страницы сайта, пример которой находится а приложении. Окончательный макет будет готов через 1-2 дня, поэтому пока что в приложении - образец.

Необходимо будет сделать верстку качественно и быстро. При удовлетворенности результатами - возможно долговременное сотрудничество.