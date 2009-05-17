Добрый день! Нужно кроусбраузерно и валидно сверстать таблицами ( CSS,естественно в отдельном файле:)) 2 похожие страницы дизайна (PSD - http://ifolder.ru/12168614 - архив запаролен, он для исполнителя): 1) http://www.weblancer.net/users/AlexsimA/portfolio/596131.html#item ...
Интеграция flash в Joomla 1.5
Приветствую! Есть шаблон для Joomla 1.5 в нем не могу добиться правильного отображения шапки (header). Статичная картинка в png работает как надо (ее видно), но надо что бы вместо нее была картинка на flashe. Шаблон и flash в приложении.
Бюждет 300 рублей, срок 1 день.
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