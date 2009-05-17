Интеграция flash в Joomla 1.5

Приветствую! Есть шаблон для Joomla 1.5 в нем не могу добиться правильного отображения шапки (header). Статичная картинка в png работает как надо (ее видно), но надо что бы вместо нее была картинка на flashe. Шаблон и flash в приложении.

Бюждет 300 рублей, срок 1 день.