Нужна срочная верстка макета в HTML. Макет в PSD в слоях.

По функционалу. Кнопки главного меню при наведении загораются зеленым (в фотошопе группы слоев). Каждая кнопка при нажатии открывает простую страницу в рабочей области. Рабочая область фиксированна по размеру и имеет встроенную полосу прокрутки.

Оплата WMZ, макет в личку.