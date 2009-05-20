Сверстать PSD шаблон

Привет, профессионалам!

Задача следующая: есть psd шаблон главной странцицы сайта. К нему еще 13 файлов. Все они отличаются друг от друга лишь картинкой в хидере.

т.е. получаем мы 1+13. 1 главный, 13 остальных картинок появляются при наведении мышки на пункт меню в сайд-баре. Убираем мышку - возвращается главная картинка.

Принимаю предложения только сегодня. В предложении обязательно давать ссылку на портфолио по верстке.

На выполнение задачи 1-2 дня. Оплата практически сразу по WebMoney, ибо проект срочный.