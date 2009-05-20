Сверстать PSD шаблон

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен30 заявок461 просмотр

Привет, профессионалам!

Задача следующая: есть psd шаблон главной странцицы сайта. К нему еще 13 файлов. Все они отличаются друг от друга лишь картинкой в хидере.

т.е. получаем мы 1+13. 1 главный, 13 остальных картинок появляются при наведении мышки на пункт меню в сайд-баре. Убираем мышку - возвращается главная картинка.

Принимаю предложения только сегодня. В предложении обязательно давать ссылку на портфолио по верстке.

На выполнение задачи 1-2 дня. Оплата практически сразу по WebMoney, ибо проект срочный.

16 лет назад
quimby
37 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

never_again
Павел 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад
$150
2 дня
Дорогие коллеги, я в диком восторге. Павел оказался не просто профессионалом, а профессионалом с большой буквы! Очень точное и качественное исполнение работы. Вопросы точно по делу. Внимательность ко всем, даже самым неявным деталям работы. Очень приятно сталкиваться на фрилансе с профи такого уровня. Таких, как Павел у нас очень и очень мало, надо беречь :) После данного проекта я уже и представить не могу, что доверю верстку кому-то другому. Павел, спасибо за проект, спасибо за работу, спасибо за профессионализм. Очень надеюсь, что нам еще доведется работать вместе. С уважением, Владимир Демченков.
Сотрудничеством остался более чем доволен! Четкая постановка задачи и своевременная оплата только усиливает впечатление :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)

Заявки фрилансеров

never_again
Павел 
41 год
19 лет в сервисе
Был
10 лет назад
16 лет назад

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