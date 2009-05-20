Icq для связи 766-00000 Дмитрий .Всегда на связи . Сайт уже написан..сделано много .Нужно добавить функции и исправить неполадки - срочно!!! Требуется программист для ...
Сверстать PSD шаблон
Привет, профессионалам!
Задача следующая: есть psd шаблон главной странцицы сайта. К нему еще 13 файлов. Все они отличаются друг от друга лишь картинкой в хидере.
т.е. получаем мы 1+13. 1 главный, 13 остальных картинок появляются при наведении мышки на пункт меню в сайд-баре. Убираем мышку - возвращается главная картинка.
Принимаю предложения только сегодня. В предложении обязательно давать ссылку на портфолио по верстке.
На выполнение задачи 1-2 дня. Оплата практически сразу по WebMoney, ибо проект срочный.
Выбранный исполнитель
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