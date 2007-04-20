Дорогие коллеги, я в диком восторге. Павел оказался не просто профессионалом, а профессионалом с большой буквы! Очень точное и качественное исполнение работы. Вопросы точно по делу. Внимательность ко всем, даже самым неявным деталям работы. Очень приятно сталкиваться на фрилансе с профи такого уровня. Таких, как Павел у нас очень и очень мало, надо беречь :) После данного проекта я уже и представить не могу, что доверю верстку кому-то другому. Павел, спасибо за проект, спасибо за работу, спасибо за профессионализм. Очень надеюсь, что нам еще доведется работать вместе. С уважением, Владимир Демченков.