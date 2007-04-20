Верстаю PSD2HTML!
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http://html4food.com/ - мои работы по верстке!
mail/google talk: pavel.kirsanov[a]gmail.com
isq: 234-532-188
skype: never_again_ua
Отзывы заказчиков
$130
10 баллов
9 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$150
10 баллов
15 лет назад
Дорогие коллеги, я в диком восторге. Павел оказался не просто профессионалом, а профессионалом с большой буквы! Очень точное и качественное исполнение работы. Вопросы точно по делу. Внимательность ко всем, даже самым неявным деталям работы. Очень приятно сталкиваться на фрилансе с профи такого уровня. Таких, как Павел у нас очень и очень мало, надо беречь :) После данного проекта я уже и представить не могу, что доверю верстку кому-то другому. Павел, спасибо за проект, спасибо за работу, спасибо за профессионализм. Очень надеюсь, что нам еще доведется работать вместе. С уважением, Владимир Демченков.
Ответный отзыв
Сотрудничеством остался более чем доволен! Четкая постановка задачи и своевременная оплата только усиливает впечатление :) Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
$120
10 баллов
16 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$0
10 баллов
17 лет назад
Спасибо за профессиональную работу. Очень приятно, когда у исполнителя такие же высокие требования к верстке, как и у заказчика. Особо хочу отметить ответственный подход Павла к срокам, готовность пойти на встречу и, конечно, идеальный чистый красивый кроссбраузерный код.
Ответный отзыв
Один из немногих заказчиков с кем приятно работать! Профессиональный подход! Оплата в сроки!
$15
10 баллов
17 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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5 отзывов
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