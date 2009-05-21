Разбить журнал в pdf по статьям

Есть полный журнал в pdf, нужно:

1. Разбить его по статьям (тоже в pdf)

2. Если статьи пересекаются на одной странице, у первой удалить блок второй страницы, у второй, блок первой. (просто останется чистое место)

3. сформировать html - файл с содержанием и ссылками для скачки соотв. pdf