Требуется опытный верстальщик. Подробности о проекте в личку. Если вы оцениваете свои знания и умения менее чем на 5 баллов - не тратьте время. Возможно дальнейшее плотное сотрудничество, особенно, если вы чудесный программист.
Разбить журнал в pdf по статьям
Есть полный журнал в pdf, нужно:
1. Разбить его по статьям (тоже в pdf)
2. Если статьи пересекаются на одной странице, у первой удалить блок второй страницы, у второй, блок первой. (просто останется чистое место)
3. сформировать html - файл с содержанием и ссылками для скачки соотв. pdf
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- $50HTML-верстка1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $150
Привет, профессионалам! Задача следующая: есть psd шаблон главной странцицы сайта. К нему еще 13 файлов. Все они отличаются друг от друга лишь картинкой в хидере. т.е. получаем мы 1+13. 1 главный, 13 ...Завершен16 лет назад
- $60
Необходимо выполнить 5 лабораторных работ, в первой из которых необходимо создать простой сайт (личная страница или информационный сайт на чистом html) и наполнить его соответствующим содержимым. В последующих работах нужно изменять исходный сайт, сначала с ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт16 лет назад
- $50
Нужно сверстать сайт, специально для AcidSlayerЗавершен16 лет назад
- $20
Верстка одной страницы. Сроки 1 день. Бюджет 20 у.е. Оплата строго по факту выполнения задания. Требуется опытный верстальщик с богатым опытом в работе. В заявке оставляйте линк на портфолио и icq ...Завершен16 лет назад
- $50
Нужна срочная верстка макета в HTML. Макет в PSD в слоях. По функционалу. Кнопки главного меню при наведении загораются зеленым (в фотошопе группы слоев). Каждая кнопка при нажатии открывает простую страницу в ...Завершен16 лет назад
Html верстка существующего макета, наполнение его текстом и 15 фото + добавление возможности отправить письмо (сайт совсем небольшой). Особенность: по ходу может возникнуть необходимость небольших доработок. Крайний срок сдачи - первая половина четверга. ...Завершен16 лет назад
Верстка сайта по созданному дизайну и прикрутка системы управленияЗавершен16 лет назад
Верстка под вордпресс вот структура в приложении, дизайн будет позднееHTML-верстканет заявокЗакрыт16 лет назад
Привет! Нужно сверстать пару страниц на . ( Программироваться будет под Битрикс) Проектов много. Возможно постоянное сотрудничество. Мне было бы удобнее всего работать ...HTML-верстка16 заявокЗакрыт16 лет назад