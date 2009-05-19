Добрый вечер! Нужен человек хорошо разбирающийся в модулях joomla
Доработки по сайту
Программинг + дизайн + верстка + исправление ошибок в коде + разработка нового раздела. Никакого космоса, сжатые сроки, но оплата достойная.
Заявки фрилансеров
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