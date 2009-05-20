Срочно сверстать блог фиксированной ширины.

Денис адекватен в общении и отлично годится для простых заданий, связанных с вёрсткой. Выполняет всё в срок. Если вам нужна сложная вёрстка, с PNG, полупрозрачными элементами или блоками, которые нужно валидно и кроссбраузерно "привязать" к низу страницы, советую обратиться к кому-нибудь другому. Уровень профессиональных навыков Дениса пока что не очень высокий, так как есть определённые задачи, которые он решить не может, в то время, как с ними легко справляются профессионалы.