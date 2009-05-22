Нужно исправить верстку на сайте

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Завершен5 заявок265 просмотров

Есть сайт www.ukr-firma.com вот нужно исправить верстку, а то криво смотриться. Сайт на друпал, поэтому в исполнители возьму только специалиста по друпал.

Drupal
16 лет назад
rosbiz
39 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отличный исполнитель. Сделал все быстро, качественно. Работой доволен. Рекомендую всем.
Все хорошо. Заказчик постоянно на связи. Оплата без задержек.

Заявки фрилансеров

Sir_Michael
Михаил 
42 года
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад
16 лет назад