Срочно требуется квалифицированный верстальщик

Требуется доверстать 15 страниц проекта завтра к обеду. Каркас и блоки, которые есть на каждой странице, готовы. Надо доверстать недостающие блоки и собрать страницы. То есть работы немного, но объёмно.

P.S. Если Вы хотя бы немножко не уверены в своих силах - не пишите даже, меня и так уже подвели.

P.P.S. Желателен кандидат из Украины.