Требуется сверстать по готовому psd одну страничку

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен21 заявка484 просмотра

Есть PSD файло надо сделать кроссбраузерную вёрстку на div-ах с использовнием CSS всё разбито на блоки от вас чисто комановка и всё.

Вход psd

Выход html+css+папочка с картинками

Требование, минимальные потери данных+ минимальный размер конечной странички при загрузки.

Конкусрс по цене, отдам тому кто сделает за наименьший срок и цену.

Срок, надо было вчера...

http://innovation-mogilev.by/maket.psd

Перед выдвиганием цены смотрите макет

CSSHTML
16 лет назад
neroworld
Артём 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
11 лет назад
5 отзывов

Выбранный исполнитель

sspy
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад
$5
1 день
Молодец мне понравилась соотношения цены-скорости-качества запалатил с бонусом за работу.
Приятно было работать, деньги перевел во время. Всем советую.

Заявки фрилансеров

sspy
32 года
17 лет в сервисе
Был
12 лет назад
16 лет назад