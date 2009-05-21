Требуется сверстать по готовому psd одну страничку

Есть PSD файло надо сделать кроссбраузерную вёрстку на div-ах с использовнием CSS всё разбито на блоки от вас чисто комановка и всё.

Вход psd

Выход html+css+папочка с картинками

Требование, минимальные потери данных+ минимальный размер конечной странички при загрузки.

Конкусрс по цене, отдам тому кто сделает за наименьший срок и цену.

Срок, надо было вчера...

http://innovation-mogilev.by/maket.psd

Перед выдвиганием цены смотрите макет