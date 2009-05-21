Есть простой макет. Нужно быстро его сверстать. Оставляйте сразу ЦЕНУ: но не более 15-20 у.е. - работы на 2 часа максимум. Сроки: макет вышлю в 17.00 по МСК - должно быть готово к ...
Требуется сверстать по готовому psd одну страничку
Есть PSD файло надо сделать кроссбраузерную вёрстку на div-ах с использовнием CSS всё разбито на блоки от вас чисто комановка и всё.
Вход psd
Выход html+css+папочка с картинками
Требование, минимальные потери данных+ минимальный размер конечной странички при загрузки.
Конкусрс по цене, отдам тому кто сделает за наименьший срок и цену.
Срок, надо было вчера...
http://innovation-mogilev.by/maket.psd
Перед выдвиганием цены смотрите макет
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