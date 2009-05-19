Верстка PSD и интеграция в Shop-Script WebAsyst

$150
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт4 заявки192 просмотра

Макет в PSD сверстать и натянуть на Shop-Script WebAsyst

Строго кросбраузерно (минимум IE6,7, Opera, FF3).

Есть макет главной страницы, внутренние страницы должны иметь такой же дизайн, как и главная. Необходимо адаптировать стандартные страницы категорий, товаров, оформления заказа и личного кабинета под общий дизайн. Здесь имеется ввиду цвета текстов, ссылок и т.п.

Предпочтение тем, кто:

Чаще всего на связи днем.

Не тянет с исполнением и не кормит завтраками, а работает.

Имеет большой опыт работы с Shop-Script Premium и, хотя бы, минимальный опыт с Shop-Script WebAsyst.

Если взялся за работу, работает одинаково ответственно, независимо от бюджета.

Начать нужно сегодня, закончить в понедельник.

Webasyst
16 лет назад
agr
43 года
19 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранный исполнитель

webcomplit
Артем 
31 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад
$10
3 дня
Предыстория. Не мог найти исполнителя, а сроки поджимали. Кто цену ломит, а кто занят. В поисках своих наткнулся на Артема. И он оказался занят. Через день, а стукнулся к нему повторно, с предложением увеличить бюджет со 100 до 150 wmz, с расчетом на то, что это поможет выкроить для меня время. Так и вышло, он сказал что суббота освободилась и он может взяться за работу. Кружалин Артем оказался некомпетентным вообще. Т.е. целиком и полностью. В субботу он предложил принять его работу, то что я увидел мне не могло присниться в страшных снах. На столько некомпетентно всё было реализовано, что мне уже стало страшно за потраченное время. Я бы такую верстку не принял даже для говносайта, не говоря уже про сайт клиента. Но он уверил, что в воскресенье вечером и в понедельник утром всё доделает. Просьба у меня была только одна - выполнить всё, как реализовано в макете. Все его косяки были мной описаны, приложены скриншоты и отправлены ему. В понедельник он сообщил, что закончит только к вечеру. К вечеру показал чуть улучшенное убожество. Теней нет вообще, вырезать грамотно ничего не способен. Некоторые блоки кривые и не симметричные. На предложение доделать ответил "вам не понравится все равно" Предоплату не брал. Но украл у меня три дня. Без зазрения совести забрал свое убожество с моего сервера и попрощался. Не рекомендую сотрудничать с ним ни по каким направлениям, т.к. он заявляет себя специалистом, но в действительности может оказаться совсем иначе. Чтобы не быть голословным, прилагаю скриншоты. Макет: http://www.commissar.ru/maket.jpg Результат усилий Кружалина Артема http://www.commissar.ru/shit.jpg ВАЖНО: Это не промежуточный этап работы. ЭТО ТО, ЧТО АРТЕМ ПРЕДЛОЖИЛ МНЕ ПРИНЯТЬ И ЗАПЛАТИТЬ ЗА ЭТО 150 WMZ !!!
Вообщем, ужас, а не заказчик. Кому будут интересны подробности - предоставлю историю переписки или коротко расскажу в чем проблема Долго уговаривал взяться за его проект, а потом сказал что я вообще ничего не умею. У самого же команда супер-дизайнеров или супер-верстальщиков, которые постоянно дают советы, но сами за его проекты не берутся Обидно, что потерял 2 дня, но когда распрощались - долго улыбался. Удачи вам с ним, уважаемые фрилансеры.

Заявки фрилансеров

webcomplit
Артем 
31 год
19 лет в сервисе
Был
15 лет назад
6 отзывов(-1)
16 лет назад

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