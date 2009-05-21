Добавить текст в шапки 2х сайтов на основе Oscommerce. Один - на основе Вам-эдишн, но сильно переделанный, второй от oscommerce-help.ru Все вопросы пожалуйста в личку.
Нужен один класс для css
Нужен один css-класс для инпута. Что инпут должен из себя представлять. Попробую объяснить на примере.
Это строчка, содержащая инпут
должна визуально восприниматься так:
Это строчка, содержащая инпут
То есть никакого отличия между текстом в инпуте и текстом в составе обычной строки быть не должно. Абсолютно никакой визуальной разницы. При наведении мыши на инпут курсор мыши меняется на hand и наоборот. Инпут будет располагаться в тегахи не должен ломать остальную верстку.
Есть у нас здесь мастера css?
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