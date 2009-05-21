Нужен один класс для css

Нужен один css-класс для инпута. Что инпут должен из себя представлять. Попробую объяснить на примере.

Это строчка, содержащая инпут

должна визуально восприниматься так:

Это строчка, содержащая инпут

То есть никакого отличия между текстом в инпуте и текстом в составе обычной строки быть не должно. Абсолютно никакой визуальной разницы. При наведении мыши на инпут курсор мыши меняется на hand и наоборот. Инпут будет располагаться в тегах

и не должен ломать остальную верстку.

Есть у нас здесь мастера css?