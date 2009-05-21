Нужен один класс для css

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен11 заявок320 просмотров

Нужен один css-класс для инпута. Что инпут должен из себя представлять. Попробую объяснить на примере.

Это строчка, содержащая инпут

должна визуально восприниматься так:

Это строчка, содержащая инпут

То есть никакого отличия между текстом в инпуте и текстом в составе обычной строки быть не должно. Абсолютно никакой визуальной разницы. При наведении мыши на инпут курсор мыши меняется на hand и наоборот. Инпут будет располагаться в тегах

и не должен ломать остальную верстку.

Есть у нас здесь мастера css?

CSS
16 лет назад
B_U_T_C_H
Муртахан 
43 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Masterman
54 года
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
16 лет назад
$2
1 день
Отличное понимание задачи. Отличная работа. Спасибо.
Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Было приятно сотрудничать. Себе желаю побольше таких заказчиков, остальным - рекомендую.

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Masterman
54 года
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
16 лет назад