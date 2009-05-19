Подправить вёрстку в шапке Oscommerce

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок166 просмотров

Добавить текст в шапки 2х сайтов на основе Oscommerce.

Один - на основе Вам-эдишн, но сильно переделанный, второй от oscommerce-help.ru

Все вопросы пожалуйста в личку.

16 лет назад
sfs77
50 лет
17 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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