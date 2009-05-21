Сверстать сайт из ПСД

$15
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок265 просмотров

Надо сверстать 3 страницы,

шаблон простой.

не резина.

поэтому бюджет 15 долл не больше.

Сделать надо сегодня.

ПОстоянно бывают заказы на верстку, так что можно сказать что тестовое задание.

16 лет назад
ABPopov
40 лет
17 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

demon88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад
$15
1 день
Отличный фрилансер! Все сделал быстро и качественно!
Заказчик предоставил подробное ТЗ для верстки, в результате чего работа была выполнена без проблем в поставленные сроки. Иметь дело с таким заказчиком одно удовольствие.С нетерпением буду ждать следующих работ:)

Заявки фрилансеров

demon88
36 лет
18 лет в сервисе
Был
13 лет назад
16 лет назад

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