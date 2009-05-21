Нужно доделать тему оформления под джумлу 1.5 , до сегодняшнего дня , писать в асю 496569697 тут не читаю , если не работали с джумлой 1.5!!! не писать ибоя сам в ней прекрасно ...
Сверстать сайт из ПСД
Надо сверстать 3 страницы,
шаблон простой.
не резина.
поэтому бюджет 15 долл не больше.
Сделать надо сегодня.
ПОстоянно бывают заказы на верстку, так что можно сказать что тестовое задание.
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