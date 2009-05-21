Верстка под joomla 1.5

Нужно доделать тему оформления под джумлу 1.5 , до сегодняшнего дня , писать в асю 496569697

тут не читаю , если не работали с джумлой 1.5!!! не писать ибоя сам в ней прекрасно разбираюсь и могу отличить знаюшего специалиста от незнаюшего .