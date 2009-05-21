Верстка под joomla 1.5

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Завершен1 заявка186 просмотров

Нужно доделать тему оформления под джумлу 1.5 , до сегодняшнего дня , писать в асю 496569697

тут не читаю , если не работали с джумлой 1.5!!! не писать ибоя сам в ней прекрасно разбираюсь и могу отличить знаюшего специалиста от незнаюшего .

Joomla
16 лет назад
klaizar
Найм 
55 лет
17 лет в сервисе
Был
15 лет назад
4 отзыва

Выбранный исполнитель

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад
$25
1 день
Быстро , качественно . Ну просто прекрасный работник что в наше время очень трудно найти !!

Заявки фрилансеров

Kogor
Creator 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
8 отзывов(-1)
16 лет назад

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