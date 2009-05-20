Нарезать с готового сайта 12 шаблонов. Срочно!

Есть сайт, необходимо на основе его страниц сделать 12 ХТМЛ шаблонов для их переноса в другую ЦМС.

+ в некоторых шаблонах дорисовать/доверстать мелочевку.

Сроки - ДО недели, бюджет ДО 200 уе

http://tur.ibpro.com.ua/edisk_files.zip файлы в MS Visio и ТЗ ( то что нужно сделать)

travel-collection.com.ua - сам сайт (исходные материалы)

шаблоны 1 и 2 почти готовы надо доработать.

возможен прямой контакт с заказчиком по поводу разъяснений в спорных моментах ТЗ.

возможне дажа личная встреча, на которой наглядно будт объяснена суть работы и что и как надо сверстать

Наши требования - сделать все быстро и качественно

Режим оплаты:

- Вы делаете хотя бы пару шаблонов.

- Если претензий к скорости и качеству работы нет, в сроки вкладываетесь - выдаем предоплату и работаем дальше. Если же Вы будете тянуть один шаблон больше 2х дней - извините, мы с Вами больше не сортудничаем.

- после окончания работ над всем сайтом - полный расчет

В случае если нам понравится качество Вашей работы возможно сотрудничество на постоянной основе с нашей Веб студией.

Расчет осущесвляется переводом через Aval.Express или Private.Money. Если есть возможность, можем непосредственно перевести Вам на карточку. Комиссия банка естественно за Ваш счет и 5% от бюджета работ фирме за посредничество.

Если Вы регулярно ездите в Киев, можем передать деньги личной встречей.

Через онлайн системы (ВебМани) рассчитыватся не хочется т.к. слишком большие трансфертные затраты.

Большая просьба писать только тем людям, кто объективно оценивает свои силы