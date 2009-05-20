Надо сверстать 3 страницы, шаблон простой. не резина. поэтому бюджет 15 долл не больше. Сделать надо сегодня. ПОстоянно бывают заказы на верстку, так что можно сказать что тестовое ...
Нарезать с готового сайта 12 шаблонов. Срочно!
Есть сайт, необходимо на основе его страниц сделать 12 ХТМЛ шаблонов для их переноса в другую ЦМС.
+ в некоторых шаблонах дорисовать/доверстать мелочевку.
Сроки - ДО недели, бюджет ДО 200 уе
http://tur.ibpro.com.ua/edisk_files.zip файлы в MS Visio и ТЗ ( то что нужно сделать)
travel-collection.com.ua - сам сайт (исходные материалы)
шаблоны 1 и 2 почти готовы надо доработать.
возможен прямой контакт с заказчиком по поводу разъяснений в спорных моментах ТЗ.
возможне дажа личная встреча, на которой наглядно будт объяснена суть работы и что и как надо сверстать
Наши требования - сделать все быстро и качественно
Режим оплаты:
- Вы делаете хотя бы пару шаблонов.
- Если претензий к скорости и качеству работы нет, в сроки вкладываетесь - выдаем предоплату и работаем дальше. Если же Вы будете тянуть один шаблон больше 2х дней - извините, мы с Вами больше не сортудничаем.
- после окончания работ над всем сайтом - полный расчет
В случае если нам понравится качество Вашей работы возможно сотрудничество на постоянной основе с нашей Веб студией.
Расчет осущесвляется переводом через Aval.Express или Private.Money. Если есть возможность, можем непосредственно перевести Вам на карточку. Комиссия банка естественно за Ваш счет и 5% от бюджета работ фирме за посредничество.
Если Вы регулярно ездите в Киев, можем передать деньги личной встречей.
Через онлайн системы (ВебМани) рассчитыватся не хочется т.к. слишком большие трансфертные затраты.
Большая просьба писать только тем людям, кто объективно оценивает свои силы
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