Легкая верстка из doc в html

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт36 заявок488 просмотров

Добрый день,

Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как").

Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver либо другой программой, что позволит сократить время, а значит и повысить выгоду. Стилей нет никаких, только: выделение жирным, подчеркивание, выделение красным + списки + иногда есть таблицы. посмотрите внимательно пример.

Туры постоянно добавляются. На данный момент нужно сделать 20 штук.

Пример doc и html прикреплены.

Жду предложений с ценой за один перенос в гривнах. Желательно расчет через Webmoney в гривнах (WMU)

HTML
16 лет назад
skytown
Vladimir Nn 
46 лет
19 лет в сервисе
Был
16 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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