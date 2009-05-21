Легкая верстка из doc в html

Добрый день,

Есть программы туров в формате doc нужно перевести в html по шаблону (смотри пример, не через "сохранить как").

Сделать нужно аккуратно. С использованием Adobe Dreamweaver либо другой программой, что позволит сократить время, а значит и повысить выгоду. Стилей нет никаких, только: выделение жирным, подчеркивание, выделение красным + списки + иногда есть таблицы. посмотрите внимательно пример.

Туры постоянно добавляются. На данный момент нужно сделать 20 штук.

Пример doc и html прикреплены.

Жду предложений с ценой за один перенос в гривнах. Желательно расчет через Webmoney в гривнах (WMU)