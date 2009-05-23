Нужен человек, который будет верстать под жумлу 1.0.х и/или 1.x
Верстка макета.
Нужно сверстать макет в полноценную .html страничку из .PSD
(в приложении скриншот). Было бы супер, если бы управились за сегодня.
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