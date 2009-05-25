В разработке интернет мазагин, уже заверстан, но есть правки. вот рабочая версия магаза : http://redhubs.com в приложении 2 файла с правками, первый по каталогу http://www.redhubs.com/catalog ...
HTML верстка 4 мини-файлов.
Нужна html-верстка файлов, находящихся в приложении №1
Выбранный исполнитель
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